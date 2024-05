Grande successo della Diaphorà di Latina ai Game Special Olympics di Pistoia

LATINA – Straordinaria l’esperienza dei ragazzi del gruppo dell’Atletica Diaphora di Latina e del loro allenatore tecnico Alfonso Masullo che hanno partecipato ai tre giorni Play the Games Special Olympics dal 23 al 26 maggio a Pistoia.

Dopo un anno di allenamento e preparazione le atlete e gli atleti speciali sono saliti sul podio conquistando medaglie nelle specialità di corsa 50,100 e 200- metri piani, lancio della palla e Vortex, getto del peso e un fantastico oro nella staffetta di squadra.

Di seguito gli eccezionali risultati nelle varie discipline nella giornata di sabato:

Benedetta Magli oro 50metri piani e lancio pallina.

Valentina Causio oro 50metri piani e lancio della pallina.

Alessandro Brignone oro 100 metri piani.

Gianmarco Padricelli oro 100 metri piani.

Manuela Sposito 3rzo posto 50 metri piani

Claudia Gesualdo 4rto posto 100metri piani.

Giorgio Masullo 4rto posto 50 metri piani.

Francesco Mucci 4rto 100 metri piani.

Questi i risultati nella giornata di domenica:

(Brignone Alessandro, Gesualdo Claudia, Padricelli Gianmarco e Mucci Francesco) – oro staffetta mista 4×100

Claudia Gesualdo – oro getto del peso

Valentina Causio – oro getto del peso

Alessandro Brignone argento 200 metri

Gianmarco Padricelli – bronzo getto del peso

Giorgio Masullo 4° classificato lancio del vortex

Gli atleti riportano a casa non solo le loro meritate medaglie ma anche l’ennesima esperienza vissuta in amicizia e sana competizione, di cui il mondo di tutti gli Sport dovrebbe nutrirsi. Il team era capitanato dal presidente della Diaphorà Paolo Maria Magli che, supportato dai volontari, ha sostenuto e motivato gli atleti durante tutta la manifestazione con lo “storico” tecnico Alfonso Masullo, il coordinatore sportivo Armando La Greca, l’accompagnatore sportivo Giacomo Di Giorgio, importante punto di riferimento per l’associazione.

Un altro traguardo raggiunto dall’associazione Diaphora, la cui sede alle porte di villa Fogliano è diventata un punto di riferimento per la città con le colazioni solidali del sabato mattina interamente preparate dai ragazzi.

Oltre allo sport, ci sono i corsi di ballo e ceramica, la produzione di miele e di confetture di ortaggi provenienti dall’orto coltivato dai ragazzi e molto altro. Un mondo di storie che durano da vent’anni, da quando un gruppo di genitori di ragazzi disabili si è messo insieme e ha progettato un percorso che è diventato una grande strada. Una settantina le

ragazze e i ragazzi che vengono seguiti, un centinaio i volontari.