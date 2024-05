Tornano in libertà a Parco San Marco due piccoli anatroccoli superstiti di una nidiata

LATINA – Toneranno dove sono nati, i due piccoli anatroccoli unici superstiti di una nidiata, dopo le cure prestate da Tito e Giorgio, volontari del patto di collaborazione ‘Patto per Parco San Marco. L’evento di liberazione si terrà sabato 1 giugno (alle 18). Ma che cosa era accaduto? A raccontare la loro storia è Oriana Ciaccio, prima firmataria del patto.

“A metà aprile c’è stata la prima schiusa e con gioia abbiamo visto comparire al laghetto di Parco San Marco sette anatroccoli accompagnati dalla loro mamma anatra. Purtroppo nel giro di pochi giorni questi sette anatroccoli si sono ridotti a due; gli anatroccoli hanno difficoltà a sopravvivere e diverse sono le cause, molti sono i predatori cornacchie, gabbiani ne fanno strage, ma anche le tartarughe americane sono carnivore, quelle di più grandi dimensioni sono in grado di afferrare l’anatroccolo, mentre nuota, per la zampetta e cibarsene. Gli abbandoni delle tartarughe aliene nel laghetto sono gesti incoscienti contro la legge, e danneggiano quel piccolo ecosistema urbano e anche la qualità dell’acqua”. Anche i due sopravvissuti, però, non erano perfettamente in salute e probabilmente non ce l’avrebbero fatta se non fossero intervenuti i volontari che hanno seguito i consigli preziosi dei carabinieri Forestali.

“Uno era molto vivace -prosegue Oriana Ciaccio – l’altro appariva in pessime condizioni: aveva difficoltà anche a tenere dritto il capo. Ci siamo consultati con i Carabinieri Forestali di Fogliano e abbiamo deciso di recuperarli per poi rimetterli in libertà appena fossero stati in forze. Un grande ringraziamento va ai nostri volontari Tito e Giorgio che li hanno accuditi e alimentati correttamente per sei settimane. Si ,anche il cibo che viene dato dai cittadini ad anatre e pesci può causare molti danni alla salute degli animali, è per questo che abbiamo invitato gli esperti di Legambiente che tra informazioni e curiosità sugli animali del laghetto ci guideranno in un piccolo laboratorio di educazione ambientale. Saranno presenti il circolo Arcobaleno Pontino Legambiente di Latina e il Circolo Larus Legambiente di Sabaudia; parleremo di questo alle famiglie e ai bambini spiegando che le anatre hanno già alghe crostacei, uova e molluschi nel laghetto, razzolano felici nel prato dove trovano germogli e insetti e qui è doveroso un appello ai proprietari dei cani: tenete al guinzaglio i vostri cani! Siamo in attesa delle nuove schiuse, ci sono alcuni nidi più o meno nascosti tra l’erba, l’anatra per difendere il nido non scappa ma rimane acquattata sul nido e nel momento in cui il cane per gioco per istinto attacca l’anatra, la uccide facilmente, nelle ultime settimane sono morte così tre femmine. Speriamo di vedere a breve nuove schiuse e tanti anatroccoli per la felicità dei nostri bambini”.

La partecipazione all’appuntamento si sabato 1 giugno ore 18.00 a bordo laghetto per dare libertà agli anatroccoli, è aperta a tutti. Per altre info o per partecipare alle azioni di volontariato c’è il gruppo facebook ‘Patto per Parco San Marco’.