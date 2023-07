Concerto a Valvisciolo poi a Sermoneta gli Incontri di Musica Contemporanea dedicati a Goffredo Petrassi

SERMONETA – A Sermoneta, concerti, incontri e workshop con un omaggio speciale a Goffredo Petrassi a vent’anni dalla scomparsa: tornano dal 9 all’11 luglio gli Incontri internazionali di musica contemporanea del Festival Pontino di Musica, appuntamento divenuto oramai tradizionale all’interno della manifestazione, dedicato alla musica d’oggi e che ogni anno richiama a Sermoneta musicisti, compositori e studiosi dall’Italia e dall’estero.

Intanto oggi sabato 8 luglio (alle 21) nell’Abbazia di Valvisciolo, sempre a Sermoneta, per la 59° edizione della rassegna musicale si terrà il concerto Sergei Bresler e Kyril Zlotnikov, violinista e violoncellista del prestigioso Jerusalem Quartet, con i loro preziosi strumenti storici, e la viola di Cesare Zanfini. Il concerto si apre con Aubade di George Enescu, trio per archi completato nel 1899, una pagina concisa, dal tono romantico, una canzone d’amore al mattino quando gli innamorati si separano, che il compositore rumeno scrisse forse come bis o per un brano più breve da concerto. È di tre anni successivi la Serenade in do maggiore op. 10 di Ernő Dohnányi, fra le composizioni più celebri ed eseguite del musicista ungherese e fra i migliori esempi di musica da camera del periodo tardo romantico, in cui non mancano influenze della musica popolare ungherese. A chiudere il programma il Trio in do minore p. 9 n. 3 di Beethoven, composto fra il 1797 e il ’98, il quinto della serie per la formazione di trio d’archi, in cui il musicista trova un raffinato equilibrio fra gli elementi armonici, ritmici e melodici dei tre strumenti ad arco.

GLI INCONTRI DI MUSICA CONTEMPORANEA – Quest’anno gli incontri sono dedicati a Goffredo Petrassi (1904-2003 nella foto a Sermoneta con il fondatore del Campus di Musica Riccardo Cerocchi), in un omaggio biennale che proseguirà nel 2024 per ricordare il ventennale della scomparsa del maestro e il centoventesimo della nascita: incontri, tavole rotonde, esecuzioni della sua musica, saranno occasione per approfondire il ricco catalogo (custodito anche presso l’Istituto Petrassi di Latina) del grande Maestro che è stato presidente onorario del Festival Pontino per quasi trent’anni, segnandone la storia. “A lui – ricorda Elisa Cerocchi presidente della Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina – il Campus di Latina deve molto, per la generosità con cui ha accompagnato, con amichevole presenza e autorevoli suggerimenti, la definizione di una missione culturale che ha visto la musica del nostro tempo al centro di tanti nostri progetti”.

In particolare nell’arco di due anni il Festival propone l’esecuzione integrale delle composizioni di Petrassi per quartetto e trio d’archi, riscoprendo alcune delle pagine cameristiche più importanti del catalogo del maestro che si sviluppano in un arco cronologico che va dal 1929 al 1975 consentendo di offrire un compiuto ritratto della complessa e articolata evoluzione stilistica che l’opera di Goffredo Petrassi ha incarnato lungo tutto il secolo di cui è stato testimone.

Due i concerti al Castello Caetani affidati a mdi ensemble (in questo concerto Corinna Canzian violino, Elia Leon Mariani violino, Paolo Fumagalli viola, Giorgio Casati violoncello), formazione italiana divenuta in pochi anni punto di riferimento per l’esecuzione del repertorio contemporaneo (tanto da valergli il prestigioso Premio Abbiati nel 2021). Domenica 9 luglio (ore 21) l’omaggio a Petrassi passa attraverso l’esecuzione del suo Trio (1959) per violino, viola e violoncello – che, per ammissione dello stesso autore, costituisce sul finire degli anni ’50 un punto di svolta cruciale nello sviluppo del proprio pensiero compositivo – e Odi (1973-75) per quartetto d’archi. Alle musiche petrassiane si alternano due prime esecuzioni italiane della compositrice giapponese Malika Kishino (Naki-Ryu II (Flutter Echo) per quartetto d’archi del 2018) e Francesca Verunelli (Unfolding per quartetto d’archi, 2012 revisionata nel 2019).

Lunedì 10 luglio (ore 21) l’attenzione è rivolta verso le nuove generazioni di compositori italiani, con il concerto che tiene a battesimo le prime esecuzioni assolute di Paolo Cipollini, Romeo Cossidente e Gaia Aloisi.

La Chiesa di San Michele ospiterà invece gli incontri e le tavole rotonde. Domenica 9 luglio (ore 17) gli interventi di Candida Felice e Alessandro Solbiati, introdotti da Gabriele Bonomo, approfondiscono la figura del musicista Petrassi, mentre il 10 luglio Federico Gardella introduce l’incontro “Descrivere la creatività musicale #1. Tre riflessioni sulle Lezioni Americane di Italo Calvino” in cui ci si interrogherà sull’attualità, in campo musicale e compositivo, dei primi tre dei sei valori (Leggerezza, Rapidità, Esattezza) di cui il grande scrittore italiano, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, parla nei suoi scritti. Il ciclo verrà completato nel 2024 quando si affronteranno gli altri tre valori.

Completano il fitto programma degli Incontri i due workshop di composizione di mdi ensemble (10 luglio) e Alessandro Solbiati (11 luglio) con prime esecuzioni di nuovi lavori eseguiti da Maria Grazia Bellocchio (pianoforte), Maria Eleonora Caminada (voce) e Marina Boselli (euphonium).

I luoghi del Festival:

Castello di Sermoneta, via della Fortezza, Sermoneta

Chiesa di San Michele, via Papa Paolo VI 2, S ermoneta

Info: info@campusmusica.it, tel. 329-7540544, www.campusmusica.it

Biglietti: concerti 10, 5 euro. Gli incontri sono a ingresso libero. Riduzioni per i possessori di Youth Card. Per poter assistere ai concerti del Festival Pontino è consigliata la prenotazione via WhatsApp al 329-7540544 oppure via email a biglietteria@campusmusica.it