Fondi, premiato in Comune il pizzaiolo Giuseppe Terracciano

FONDI – Ha partecipato al concorso “La città della pizza” con la sua specialissima Fondanè. Ieri Giuseppe Terracciano, il pizzaiolo di Fondi che si è distinto nell’ambito della gara nazionale, è stato simbolicamente premiato dall’amministrazione comunale. “Una partecipazione importante non solo per il giovane pizzaiolo ma anche per l’intera città dato che al concorso è stata presentata una pizza contenente alcuni tra i migliori prodotti del territorio: mozzarella di bufala, crema di fave, fonduta di pecorino, polvere di guanciale, chips di pecorino e olio extravergine di oliva”, si legge in una nota del Comune.

Alla premiazione simbolica sono stati presenti, oltre al sindaco Beniamino Maschietto che ha consegnato la pergamena a nome della città, anche l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato, la dirigente del settore Erminia Ferrara e i consiglieri Piero Parisella e Sergio Di Manno.