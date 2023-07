Goletta Verde fa tappa a Ventotene il 10 e 11 luglio

VENTOTENE – “La Goletta Verde , partita da Genova e proveniente dalla Sardegna, farà tappa a Ventotene il 10 e 11 luglio.” Lo annuncia Dino Zonfrillo Presidente di Legambiente Sud Pontino – ” Durante la conferenza stampa della mattina dell’ 11 luglio, che si terrà a bordo della imbarcazione, – aggiunge – verranno rivelati i dati dell’inquinamento delle acque di tutto il litorale laziale” “Siamo veramente felici – aggiunge Zonfrillo – di ricevere nel comprensorio del nostro circolo Legambiente per la seconda volta la Goletta Verde. Dopo la tappa di Scauri il 2 e 3 luglio 2017 presso la Darsena Flying sarà ora la volta della splendida isola dell’Arcipelago Pontino,di recente insignita delle 4 vele del Touring Club, dove svolgiamo nel corso dell’anno molte attività in collaborazione con scuole ed istituzioni. La complessa organizzazione del viaggio della Goletta lungo le coste italiane – precisa – è assicurata dal Team di Legambiente Onlus formato da giovani volontari appassionati del mare, un capitano e tante unità di terra che percorrono all’inizio di ogni estate l’intera penisola alla ricerca di fonti di inquinamento dovute a scarichi abusivi o cattiva depurazione. La logistica e le fasi organizzative della tappa regionale a Ventotene è seguita da Legambiente Lazio con il Presidente Roberto Scacchi, in stretta collaborazione sul territorio con Legambiente Sud Pontino . Ai prelievi delle acque e alla elaborazione dei dati della costa laziale – continua Legambiente – hanno collaborato tutti circoli il cui territorio si affaccia sul mare.” Ricco il programma dei due giorni di Ventotene. A momenti istituzionali presso la Sala del Consiglio Comunale seguiranno altri di carattere scientifico a bordo dello storico veliero e sulla spiaggia di Cala Nave. Sarà possibile visitare a piccoli gruppi l’imbarcazione ormeggiata nel Porto Nuovo in prossimità delle biglietterie dei traghetti.

” Un ringraziamento – conclude Legambiente – alla Guardia Costiera che ha consentito un sicuro attracco allo storico veliero di Legambiente, al Comune di Ventotene, ai responsabili dell’Area Marina Protetta e dei due Parchi Regionali del territorio, autorità politiche e religiose, alle forze dell’ordine e alle associazioni che parteciperanno alla due giorni dedicati all’ambiente. Nel pomeriggio di martedì la Goletta Verde ripartirà alla volta di Ischia per poi discendere lungo la penisola e risalire l’Adriatico fino a Caorle.”