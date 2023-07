Goletta Verde ha attraccato nel porto di Ventotene, attesa per i dati sulle acque del mare pontino

VENTOTENE – Ha preso il via la due giorni di Goletta Verde a Ventotene. L’imbarcazione-laboratorio di Legambiente ha attraccato al porto nuovo dell’isola pontina questa mattina, per dare il via ad un programma diviso su due giornate dopo che nell’ultima settimana, con l’ausilio della Goletta di terra, gli esperti hanno eseguito prelievi di acqua di mare lungo tutta la costa pontina, da Latina a Scauri. I dati emersi dai campionamenti, già elaborati, saranno resi noti martedì 11 luglio a mezzogiorno.

E’ la prima volta che Goletta Verde fa sosta a Ventotene nell’ambito della campagna di monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, che genera sempre molta attesa e di solito qualche strascico polemico. Sull’isola del Manifesto di Spinelli si trova tra gli altri Edoardo Zonfrillo, presidente del Circolo Legambiente del Sud Pontino.

“Abbiamo partecipato da vicino ai prelievi nel sud Pontino – ha detto – e attendiamo i risultati nella speranza che le criticità emerse in passato possano essersi alleggerite. Molto importante anche il convegno dedicato a Ventotene isola green”.

IL PROGRAMMA –

Lunedì 10 luglio Ore 12 | A bordo della Goletta, ormeggiata presso il porto di Ventotene

Benvenuta Goletta Verde

Apertura tappa e saluti istituzionali con l’equipaggio di Goletta Verde, l’amministrazione comunale e l’Area Marina Protetta Ventotene e Isola di Santo Stefano

Ore 14:30 | Sala consiliare del Comune di Ventotene

Appuntamento Ventotene, la rotta verso la transizione energetica e la sostenibilità

Coordina

Graziella Di Mambro, Latina Oggi

Raffaele Rizzo, amministratore Unico di Futura Rifiuti Zero

Francesca Rizzi, Comunità Energetica di Ventotene

Roberto Scacchi, presidente Legambiente Lazio

Marco Crestani, portavoce Goletta Verde

T.V. Dario Nicosia, comandante del Circondario di Ponza

Ore 12 | A bordo di Goletta Verde, porto di Ventotene

Conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorate da Goletta Verde nella provincia di Latina e del Rapporto Ecomafia 2023 nel Lazio

Intervengono:

Roberto Scacchi, presiedente Legambiente Lazio

Dino Zonfrillo, presidente Legambiente circolo sud pontino

Marco Crestani, portavoce Goletta Verde

Nicola Riitano, responsabile scientifico di Legambiente Lazio

Giorgio de Marchis, direttore del parco dei Monti Aurunci

Don Francesco Fiorillo, Libera Sud Pontino

Mons Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta

Architetto Andrea Di Biase, dirigente dell’ufficio tecnico del Parco Riviera di Ulisse

Oreste Luongo, direttore del Parco Riviera di Ulisse,