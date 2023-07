Incidente in centro a Formia, due feriti elitrasportati al San Camillo

FORMIA – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Formia in viale Unità d’Italia nei pressi del distributore Eni. Per ragioni in corso di accertamento da parte dei carabinieri, lo scooter guidato da un ragazzo di 19 anni si è scontrato con un’auto guidata da un altro neopatentato. Conducente del motociclo e il passeggero, un uomo di 38 anni, sono stati elitrasportati al san Camillo di Roma in codice rosso per politrauma.