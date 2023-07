Claudio Volpe presenta alla Feltrinelli “Il rosa è solo un colore”

LATINA – Ha studiato al Liceo Classico Dante Alighieri di Latina, vive a Roma e ha origini siciliane, Claudio Volpe autore di “Il rosa è solo un colore”, che sarà presentato oggi pomeriggio venerdì 14 luglio (alle 18) alla Feltrinelli di Latina da Cora Craus con il cardiologo ed ex sindaco di Latina Damiano Coletta. Interverrà l’autore. Le letture sono affidate a Ermanno Paletti. “Sarà un momento per riflettere sui diritti e sull’uguaglianza, per farsi forza in questi tempi bui e per dirci che il cambiamento parte da noi e dal nostro coraggio”, dice Volpe.

Il libro è uscito il 4 luglio (Einaudi Ragazzi).