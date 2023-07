Latina, incendi al Lido e in città al Ponte delle Comete

LATINA – E’ stato pesantemente danneggiato da un incendio la scorsa notte Il Ponte delle Comete sul Canale delle Acque medie nel quartiere Pantanaccio a Latina. Un incendio appiccato con ogni probabilità volutamente da qualcuno, e favorito dalla presenza di erbacce.

“Una situazione tanto più grave dal momento che proprio in quella zona si sta realizzando il Parco Porta Nord– continua la consigliera Isotton – Nella seduta di domani della commissione Lavori Pubblici porterò il problema all’attenzione del presidente, chiedendo anche l’audizione dell’assessore all’Ambiente e del Consorzio di Bonifica, affinché si faccia chiarezza sulle competenze e si proceda al più presto a una urgente valutazione della sicurezza del ponte e a un’efficace azione di pulizia sull’altro lato del canale (Pantanaccio) e di manutenzione straordinaria. E’ necessario in generale mettere in sicurezza tutti i luoghi intorno al canale che confinano strettamente con abitazioni e boschetti o altre strutture comunque sensibili. Questo del resto è il senso della istituzione del futuro Parco Urbano delle Acque Medie, che implica una maggiore cura e sorveglianza dei luoghi e che speriamo diventi patrimonio di tutta la città”.

“Auspichiamo che si arrivi all’identificazione dei criminali: due incendi dolosi consecutivi che oltre ai danni materiali, ai rischi per la cittadinanza, contribuiscono all’aggravarsi dell’inquinamento ambientale . Chiediamo che il Comune di Latina si attivi immediatamente per la riparazione del Ponte la messa in sicurezza degli argini e per proteggere la fauna presente”, si legge in una nota di Latina Bene Comune che nell’area aveva progettato la nascita di un parco cittadino, coinvolgendo anche attraverso i patti collaborazione cittadini e associazioni .