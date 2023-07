Latina, nuovi dissuasori per le piste ciclabili: sosta selvaggia più difficile

LATINA – Fanno discutere i nuovi dissuasori installati dal Comune di Latina per impedire il parcheggio selvaggio e delimitare anche fisicamente lo spazio che il piano di mobilità sostenibile che ha dato una decisa accelerazione ai percorsi ciclabili che si sono moltiplicati rispetto all’unico prima esistente in centro città. In alcuni punti (come a Piazza del Quadrato) invece sono stati utilizzati dei paletti delimitatori.

Come è ben visibile nella foto, le prime strutture, di forma ovale, sono piuttosto ingombranti e molti cittadini le considerano un pericoloso ostacolo. In realtà sono perfettamente omologate e previste dalle normative stradali con il compito di rendere più sicuro il percorso ciclabile troppo spesso invaso dalle auto che lo usano come parcheggio (e qualche volta come vera e propria strada).