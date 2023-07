L’europarlamentare De Meo promuove il 3° Corso di europrogettazione

LATINA – Un corso di formazione in Europrogettazione: lo promuove e ne cura l’organizzazione l’europarlamentare pontino on. Salvatore De Meo per “offrire una preparazione qualificata e aggiornata sulle opportunità e le possibilità che l’Europa mette a disposizione di tutti, fondi europei, diretti ed indiretti”.

“L’Europa – sottolinea de Meo – offre molte opportunità utili ad Enti pubblici, imprese e cittadini, ma bisogna conoscerle per poterle utilizzare. Lo scopo del corso è proprio mettere a disposizione, di chi fosse interessato, i mezzi per poterle cogliere utilizzando anche la piattaforma digitale insiemeineuropa.it /(realizzata dall’on. De Meo) per poter reperire, gratuitamente, tutti i bandi europei, nazionali e regionali”.

Le candidature al 3° Corso di Europrogettazione potranno essere inviate entro il 1° Settembre 2023.