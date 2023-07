L’Udc definisce il coordinamento: Bruno Creo coordinatore comunale in vista del congresso, Emiliano Licata vice

LATINA – E’ stato definito il coordinamento politico dell’UDC di Latina alla presenza del coordinatore provinciale Alessandro Paletta e dell’intero gruppo consiliare del partito composto ora oltre che da Maurizio Galardo e Nicola Catani, da Emiliano Licata che ha lasciato la Lista Celentano per unirsi all’Unione dei Democratici di Centro. Bruno Creo è coordinatore comunale in vista del congresso, Emiliano Licata vice.

Dopo il confronto sulla azione politica con il contributo dell’ assessore Franco Addonizio, l’ intervento di Licata e di Nicola Catani neopresidente della commissione sulle politiche sociali, si è passati a definire gli assetti organizzativi in preparazione dei percorsi previsti per l’elezione dei segretari politici con le assemblee statutarie. “Abbiamo chiesto – ha spiegato Paletta – all’amico Bruno Creo di gestire questa fase di crescita con la sua esperienza e dedizione, mettendo a disposizione un coordinamento di alto profilo di amici che si impegnano a fare politica dentro la comunità “.

Lo stesso Bruno Creo ha dichiarato “piena disponibilità, per quanto necessario in questa fase di avvio dei percorsi statutari, a svolgere questo ruolo, con spirito di servizio, per la crescita del partito: c’è bisogno di moderati, c’è bisogno di un centro politico e di una politica moderata”. Emiliano Licata è stato nominato vice coordinatore e sarà il raccordo tra partito e gruppo.

Nel coordinamento anche: Gianluca Bolognesi, servizi sociali; Valerio Siciliano, ambiente e agricoltura; Jessica Spelda, terzo settore e associazionismo; Rinaldo Di Fazio, marina; Emilio Cerci, sport ed eventi; Vincenzo Schettino, affari istituzionali.

“Il nostro – ha concluso Paletta- è un partito aperto, e questa apertura che è di scelte ed anche culturale vuole essere al servizio di un ritorna alla politica della partecipazione e non ad un mero esercizio di effimere leadership, noi siamo un partito dei valori, della politica, della partecipazione”.