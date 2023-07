Memorial Vincenzo D’Amico, al Francioni arriva la Lazio

LATINA – E’ ufficialmente aperta la vendita dei tagliandi per il memorial “Vincenzo D’Amico” che vedrà sfidarsi allo stadio Domenico Francioni il prossimo 13 agosto il Latina Calcio contro la Ss Lazio. “Sarà un’occasione speciale per ricordare una leggenda di entrambi i club, prematuramente scomparso nel mese di luglio”. La vendita dei tagliandi – spiega la società – è attiva nello store ufficiale del Latina Calcio, sul sito ciaoticket e in tutte le rivendite autorizzate.

Costo biglietti

Fino allo 06/08

•Curva/Curva Ospiti 15€

•Gradinata 25€

•Tribuna Laterale A/B 35€

•Tribuna Centrale Nord/Sud 50€

•Tribuna Vip non disponibile per vendita

Dal 07/08

•Curva/Curva Ospiti 20€

•Gradinata 30€

•Tribuna Laterale A/B 40€

•Tribuna Centrale Nord/Sud 55€

• Vip Non disponibile per la vendita

Nessun costo di Prevendita