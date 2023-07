Nuova sede per Confagricoltura Latina, Niccolini: “Questa è la Casa dell’Agricoltura”

LATINA – “Oggi, qui, nasce la Casa dell’Agricoltura”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’associazione di categoria avvenuta alla presenza del presidente nazionale Massimiliano Giansanti che si è detto orgoglioso per la crescita dell’organizzazione sul territorio pontino. “Questa sede rappresenta in simbolo di un’unione dinamica, viva che rispecchia l’ottimo lavoro svolto sul territorio per un’agricoltura performante”.

Niccolini ha tagliato il nastro dei nuovi uffici, oltre 500 metri quadrati all’ingresso sud di Latina, al km 52,200 della strada dei Monti Lepini, presenti la direttrice generale Anna Maria Barrile, il presidente di Confagricoltura Latina Luigi Niccolini, e il direttore Mauro D’Arcangeli. Non ha voluto mancare l’appuntamento la sindaca di Latina Matilde Celentano.

Domenico Ippoliti ha intervistato nell’occasione il presidente Niccolini che ha annunciato anche un futuro punto espositivo per i prodotti degli associati di Confagricoltura.