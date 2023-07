Paura a Latina Lido per papà e figlio che hanno rischiato di annegare: salvati

LATINA – Grande spavento a Latina Lido dove nella tarda mattinata di oggi, poco prima dell’una, un papà con il suo bambino si sono tuffati in mare per fare il bagno nel tratto antistante Capoportiere e si sono trovati in pericolo. E’ bastato un attimo di distrazione e qualche bracciata in più perché i due non riuscissero a rientrare. Da quanto si apprende, sarebbe stata la forte corrente a metterli in serio pericolo di vita, poi la paura ha fatto il resto. I due hanno cominciato ad annaspare e a chiedere aiuto e per riportarli a riva sono intervenuti i servizi di salvamento dei due stabilimenti più vicini, Fogliano e Miramare, ma anche alcuni bagnanti che si sono tuffati nel tentativo di dare una mano. Sul posto, nelle fasi concitate dell’intervento, sono stati attivati i mezzi di soccorso ed è atterrata anche un’eliambulanza dell’Ares che poi ha fatto rientro alla base. Tanto spavento, ma tutto sembra essersi concluso per il meglio. I due sono stati visitati dal personale sanitario del 118 intervenuto con un’ambulanza.