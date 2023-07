Principio di incendio all’ex Pozzi Ginori riaccende i fari sulla mega discarica abusiva

LATINA – Ci sono problemi a Latina che sembrano irrisolvibili. Come la ex Pozzi Ginori, la fabbrica abbandonata a Borgo Piave trasformata in discarica abusiva. E’ una vera e propria bomba ecologica dove già in passato ci sono stati incendi che hanno messo a rischio la salute dei cittadini. Ieri un rogo, fortunatamente circoscritto e risolto in breve tempo, ha acceso un nuovo campanello d’allarme. Vigili del fuoco e carabinieri sono entrati nel sito abbandonato, le fiamme sono state domate, ma che cosa sarebbe accaduto se ci fosse stato vento e se quei rifiuti, molti dei quali speciali, avessero preso fuoco? Ci sono vernici, guaine, vecchi elettrodomestici, eternit, mobilio e chi più ne ha più ne metta.

Chi utilizza quel sito come discarica? Sarà bonificato? E chi pagherà la bonifica?