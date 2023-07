Rendiconto, DUP e Bilancio di Egato 4: via libera all’unanimità dalla Conferenza dei Sindaci

LATINA – Si è riunita questa mattina la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 4 Lazio Meridionale – Latina, convocata dal Presidente Gerardo Stefanelli, per la discussione e l’approvazione del Rendiconto di gestione anno 2022, del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e del Bilancio di previsione triennale. La Conferenza ha approvato all’unanimità i tre documenti.

L’incontro di oggi ha contribuito ad indicare le linee strategiche ed operative, contenute all’interno del DUP, che verranno adottate dall’ente nel triennio 2023-2025. Per la prima volta nel bilancio di EGATO sono stati inseriti i finanziamenti ottenuti nell’ambito del PNRR per un ammontare complessivo di circa 40 milioni di euro destinati alla riduzione delle perdite della rete idrica.

Tra i progetti più rilevanti troviamo la realizzazione di due impianti di depurazione delle acque per le isole di Ponza e Ventotene. Il finanziamento di tali opere ha già ottenuto una prima approvazione da parte della Regione Lazio e si attende solamente il decreto ministeriale che darà il via libera definitivo.

“Per la prima volta abbiamo inserito i fondi ottenuti dal PNRR nel bilancio, un passo fondamentale per aumentare l’efficienza della rete – afferma il Presidente di Egato 4 Lazio Meridionale – Latina e della Provincia, Gerardo Stefanelli –. l’Ente che si trova davanti a un momento di svolta fondamentale: come sempre, ringraziamo la Conferenza dei Sindaci per la fiducia dataci e ci auspichiamo che la sinergia di questa mattina ci possa portare all’approvazione del nuovo Statuto, documento fondamentale per una maggiore operatività dell’Egato”.