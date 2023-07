Rischia di morire per un colpo di calore, 38enne soccorso e salvato sul Picco di Circeo

SAN FELICE CIRCEO – Paura ieri pomeriggio per un escursionista colpito da forte un colpo di calore durante l’ascesa al Monte Circeo. L’uomo un 38enne di nazionalità romena nel primo pomeriggio di domenica era sul sentiero per Escursionisti Esperti (EE) numero 750 quando a causa delle temperature estremamente elevate e dell’esposizione al sole dell’itinerario, si è trovato in uno stato di grave disidratazione lungo il percorso di salita.

“Nonostante la situazione, l’escursionista è riuscito a lanciare l’allarme e a comunicare con sufficiente precisione la sua posizione”, raccontano dal Soccorso Alpino del Lazio intervenuto inviando a bordo dell’eliambulanza della Regione Lazio un Tecnico di Elisoccorso del Corpo Nazionale, che si è aggiunto al medico e all’infermiere del 118.

“Con l’ausilio del verricello, è stato possibile per il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS raggiungere l’escursionista e recuperarlo velocemente a bordo dell’eliambulanza. Il personale medico ha poi prontamente somministrato una flebo per idratarlo, garantendo così le prime cure necessarie sul posto. Successivamente l’escursionista è stato trasferito per accertamenti presso l’ospedale di Terracina tramite un’ambulanza del 118”, si legge in una nota.

“L’episodio – dice il presidente del Soccorso alpino e speleologico del Lazio Roberto Carminucci – mette in evidenza l’importanza di scegliere escursioni adeguate e di adottare misure precauzionali durante periodi di grande caldo. Invitiamo a valutare attentamente le condizioni meteorologiche e climatiche prima di intraprendere qualsiasi attività all’aperto, specialmente durante ondate di calore e scegliendo sempre escursioni adatte al periodo”.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario del 118.