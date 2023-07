Upper, arriva il bando per la gestione dei tre Parchi Produttivi di Campo Boario, Via Roccagorga e Via Massaro

LATINA – Nell’ambito del Progetto europeo UPPER (Urban Productive Parks For The Development of NBS Related Technologies and Services), finanziato a valere sull’Iniziativa UIA (Urban Initiative Actions) del quale è capofila il Comune di Latina, il partner Ce.R.S.I.Te.S-Sapienza Università di Roma, in collaborazione con il partner Innovaction Europe e con Lazio Innova (incubatore d’impresa regionale), ha pubblicato un bando per il lancio di una sfida imprenditoriale con lo scopo di selezionare tre idee di business da parte di start-up per la gestione dei Parchi produttivi che saranno realizzati dal Comune di Latina sia con i fondi del Progetto che con altre fonti di finanziamento.

Tra le azioni del Progetto, infatti, è prevista la rigenerazione di tre aree urbane che saranno usate come I Parchi Produttivi (Parco Produttivo 1 – località Campo Boario; Parco Produttivo 2 – Via Roccagorga; Parco Produttivo 3 – Via Massaro).

Gli obiettivi che si intendono perseguire con il bando – si legge in una nota – afferiscono al Work Package 6 (WP6) del Progetto UPPER, che prevede nel complesso: l’autoproduzione e automanutenzione di NBSs (soluzioni basate sulla natura, ndr) in tutti i Parchi produttivi comunali; la gestione dei Parchi tramite forme di partenariato “People-Public-Private-Partnership” (PPPP), nuovi sistemi di governance e finanziari, nonché ricorrendo a incentivi pubblici per garantire la sostenibilità a lungo termine e l’ampliamento della soluzione a livello di città”; la promozione di iniziative imprenditoriali ecosostenibili; la creazione di valore generabile da NBSs anche dopo la chiusura del progetto.

Possono candidarsi a partecipare startup registrate alle apposite sezioni del Registro delle imprese proponendo soluzioni coerenti con le prerogative delle nature-based solutions (NBSs) e le finalità del progetto UPPER.

I progetti proposti dovranno essere volti a formulare e implementare modelli di business atti a valorizzare le aree oggetto di intervento con soluzioni coerenti con le NBSs e le finalità di UPPER e nell’ottica di una sostenibilità ampiamente intesa: economica, sociale e ambientale.

Nell’ambito delle proposte validamente pervenute una Commissione appositamente nominata dal direttore del Ce.R.S.I.Te.S, sulla base di criteri di valutazione predefiniti, selezionerà tre progetti vincitori ai quali verrà erogato un premio pari a 5.000 euro, a valere sul finanziamento europeo UIA.

Per maggiori informazioni gli interessati possono consultare il sito del Ce.R.S.I.Te.S al link https://web.uniroma1.it/cersites/ e partecipare alla selezione compilando l’apposita domanda. La domanda andrà inviata, insieme alle Informative e consenso trattamento dati personali, al Progetto di business e alle eventuali dichiarazioni autocertificate di altre imprese con PEC a cersites@cert.uniroma1.it indicando nell’oggetto “Candidatura BANDO PER UNA SFIDA IMPRENDITORIALE Progetto UPPER_WP6”.

Le candidature sono aperte fino alle ore 13 del giorno 24 luglio 2023.