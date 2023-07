Valvole intelligenti e caldaie a condensazione, le scuole superiori di Latina hanno risparmiato 250mila euro in soli sei mesi

LATINA – Un risparmio di quasi 250mila euro. E’ quello che ha ottenuto la Provincia di Latina (e quindi i contribuenti) tra novembre 2021 e aprile 2022, grazie agli interventi di efficientamento energetico sugli impianti di riscaldamento già effettuati in una parte delle 44 scuole superiori di sua competenza. Se nell’anno precedente la spesa ammontava a 1 milione 128mila euro, l’ultimo conteggio è invece di poco più di 882mila euro. Con un risparmio di oltre 946mila metri cubi di gas e di 245.593 euro. Per citare qualche esempio al liceo ‘Meucci’ di Aprilia il risparmio è stato di quasi 22mila euro, al liceo scientifico ‘Majorana’ di Latina di 32mila euro, all’istituto ‘De Magistris’ di Sezze di oltre 12mila euro.

I dati vengono resi noti in un’estate che sta mettendo in evidenza anche tutti i problemi causati dal cambiamento climatico mentre una lista di scienziati ricorda come l’efficientamento energetico (ma anche il passaggio alle fonti non fossili) sia uno dei passaggi chiave delle azioni da intraprendere con rapidità.

“Entro l’avvio del nuovo anno scolastico – spiega il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli (nella foto al Celletti di Formia)– tutti gli istituti saranno dotati di nuovi impianti. La Provincia di Latina continua a investire sull’edilizia scolastica e sulla modernizzazione degli impianti termici così come previsto nelle linee programmatiche del mio mandato e i numeri premiano la scelta di investire sulla sicurezza e la sostenibilità ambientale delle nostre scuole oltre che produrre evidenti benefici sui conti dell’ente”.

I numeri resi noti dall’Ente rappresentano il risultato degli interventi messi in campo nell’ultimo anno dal Settore edilizia scolastica e pianificazione della Provincia con l’inserimento negli edifici scolastici di centrali termiche a condensazione e di nuove valvole termostatiche intelligenti che modulano l’impianto di riscaldamento sulla base della temperatura interna ed esterna. I nuovi apparati di ultima generazione consentono di perseguire un risparmio dei consumi per l’ente del 35% rispetto alla media dell’ultimo triennio. (nella foto uno degli impianti virtuosi in funzione, quello dell’Einaudi di Latina)