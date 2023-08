Alice Urciuolo torna in libreria con “La verità che ci riguarda”

LATINA – Sarà in libreria dal 3 ottobre “La verità che ci riguarda” (66thand2nd), secondo libro della scrittrice di Latina Alice Urciuolo. Dopo Adorazione, ambientato in terra pontina, tra Pontinia, Sabaudia e Latina, l’autrice, impegnatissima anche come sceneggiatrice di serie tv di successo (Skam Italia e Prisma) si sposta stavolta in Ciociaria e in 256 pagine racconta la storia di Milena Cervi, una quindicenne che scopre che sua madre Angelica è entrata nella chiesa della verità “un culto nato a Roccanuova, paese tra le montagne della ciociaria, e presto diffusosi in tutta Italia. Il leader spirituale di questa chiesa, che molti definiscono una «setta», è Tiziano Valentini, ex impiegato di banca, padre di famiglia: i suoi fedeli giurano che abbia miracolosamente guarito una bambina malata terminale e compia altre opere straordinarie; i suoi detrattori sostengono con uguale convinzione che sia un truffatore. Nel corso degli anni, Milena assiste impotente al cambiamento della madre: da donna forte e volitiva a pedina nelle mani di un «santone».