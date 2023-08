Bruciati due mezzi di servizio di Acqualatina

LATINA – Due mezzi di servizio di Acqualatina, un’auto e un furgone, sono stati incendiati la scorsa notte nel deposito di Via Monviso a Nettuno. Si tratta di una Panda e di un Fiorino che erano parcheggiati nell’area come altri sei veicoli che non sono stati raggiunti dalle fiamme solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. E’ stato proprio l’esame compiuto dagli esperti dei vigili del fuoco dopo che il rogo è stato domato a far aprire la pista dell’attentato: sugli altri mezzi infatti sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile. I due mezzi sono andati completamente distrutti. Sull’episodio indaga la polizia e gli agenti del commissariato di Anzio Nettuno hanno chiesto di acquisire le immagini delle telecamere presenti, quelle private del deposito e le altre presenti in zona. A dare l’allarme erano stati i residenti dopo aver sentito alcune esplosioni.