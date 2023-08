Cuore, novità al Goretti: top tecnologie nella seconda sala di emodinamica e nella nuova Unità Coronarica

LATINA – Un reparto bello e all’avanguardia, una nuova terapia intensiva cardiologica e una seconda sala di emodinamica anche questa altamente tecnologica sono le novità inaugurate questa mattina al Goretti nella struttura risultata nuovamente prima in Italia per trattamento dell’infarto. Al taglio del nastro era presente il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, molti consiglieri regionali pontini e parlamentari del territorio.

“Sono orgoglioso di essere qui. Questa provincia ha pagato forte il prezzo di una politica romanocentrica, creando una situazione di disarmonia sul territorio. Latina sarà al centro di una profonda riorganizzazione del sistema”, ha promesso Rocca senza risparmiare un’unica nota polemica verso i suoi predecessori: “L’attivazione poco prima delle elezioni di una cardiochirurgia nelle vicinanze del Gemelli “in un’area già inflazionata” a discapito dei territori”.

Soddisfazione è stata espressa dalla direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli per il potenziamento di una struttura che serve la popolazione della provincia di Latina. La manager ha voluto presentare anche i dati completi che riguardano la rete dell’infarto: “In dieci anni, da quando fu inaugurata ad oggi ha trattato 5000 pazienti”.

Il potenziamento dell’emodinamica insegue la costante crescita sotto il profilo dell’assistenza della struttura guidata dal professor Francesco Versaci. Con 1368 angioplastiche coronariche, il Goretti di Latina è primo in Italia seguito dal Gemelli di Roma (e nonostante il bacino di utenza sia nettamente inferiore rispetto a quello del nosocomio romano). E che la rete dell’infarto funzioni bene è testimoniato anche dai tempi di avvio del trattamento delle Stemi con una media di 44 minuti nel 2022, scesi a 34 minuti nei primi 6 mesi del 2023.

“Avere una tecnologia all’avanguardia è molto importante in ambito cardiovascolare. Qui lavorano circa 100 persone e sono tutti motivatissimi, attraiamo medici da Roma, ma mi riferisco a tutti – spiega il prof Versaci che dirige la Uoc di emodinamica e cardiologia del Goretti – quando c’è un paziente che arriva per un’emergenza alla voce “sala libera” si attiva tutta l’equipe, a partire dagli oss che in tempi rapidissimi approntano la sala di emodinamica perché ogni secondo è fondamentale per il benessere del paziente”. La nuova sala di emodinamica sarà anche a servizio della elettrofisiologia, che ha dato ottimi risultati: “Non più solo pacemaker, ma oggi vengono trattate tutte le aritmie anche le più complesse e impiantati sistemi efficientissimi per la cura dello scompenso cardiaco”.

I lavori nel reparto al primo piano del Santa Maria Goretti proseguiranno con la ristrutturazione dei posti letto ordinari.

Annunciata la riattivazione della rete dei defibrillatori sul territorio comunale di Latina. I primi domattina 8 agosto.