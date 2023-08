Fernando Bassoli, primo sindaco di Latina: presentazione a Lenola

LENOLA – Giovedì 10 agosto alle 18,30, per la rassegna Libri in via del Mare, la biblioteca comunale di Lenola ospita l’incontro sul libro di Licia Pastore “Fernando Bassoli, primo sindaco di Latina” (Atlantide editore). Con l’autrice ne parleranno lo storico Guido Crainz, Carlo Bassoli, figlio del protagonista del libro e Sandro Rosato.

Nel libro, che è il frutto di un lavoro di ricerca compiuto presso l’Archivio di Stato di Latina, Licia Pastore ha ricostruito attraverso le delibere e gli atti del consiglio comunale, la vita, le opere e il pensiero del primo sindaco della città, in un momento storico tra i più difficili.