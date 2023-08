I Racconti di Sabaudia compie vent’anni: dedica a Maurizio Costanzo

SABAUDIA – Compie vent’ anni i Racconti di Sabaudia, la raccolta di storie scritte da personaggi noti e da emergenti, distribuita sulle spiagge del litorale laziale e nata a luglio del 2003. Un’edizione speciale dedicata a Maurizio Costanzo, uno degli autori nell’edizione del 2005 con un suo racconto riproposto in questa edizione per ricordarlo a pochi mesi dalla sua scomparsa.

Il libro, con copertina che ritrae gli aironi rosa sul Lago di Paola, è curato da Maria Costici – con le prefazioni del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dell’assessora alla Cultura Simona Renata Baldassarre – , stampato su carta ecologica con una tiratura limitata di dodicimila copie, ed è diviso in due sezioni di cui soltanto la seconda dedicata a concorso tra tredici autori emergenti che si sfideranno lasciando ai lettori delle spiagge il compito di votare il loro racconto preferito, utilizzando anche un’app (realizzata dalla Esri Italia azienda leader nelle soluzioni geospaziali) che sfruttando la geolocalizzazione, permetterà ai lettori di scattare e inviare le loro foto ricordo con il libro, sia in Italia sia nel mondo grazie ad Aeroporti di Roma, e di votare il racconto preferito della seconda sezione in concorso. Una giuria d’onore presieduta dal Presidente del Coni Giovanni Malagò affiancherà il giudizio popolare. I Racconti di Sabaudia è anche il libro più letto tra le nuvole grazie ad Aeroporti di Roma, verrà regalato a partire dal 21 agosto ai passeggeri in partenza dall’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci e dal 12 agosto potrà essere ritirato gratuitamente presso gli stabilimenti di Sabaudia e di altre località della costa laziale da Gaeta a Civitavecchia, segnalate sulle pagine social facebook e instagram.

Ma anche molti racconti della prima sezione fuori concorso terranno compagnia ai lettori durante le vacanze: lo stilista Guillermo Mariotto punta l’attenzione sul cyberbullismo nelle scuole con la storia della sua dolce Stella, Emilio Albertario, voce storica del GR2, rivive le giornate concitate di una delle redazioni più gloriose della RAI attraverso gli indimenticabili Gianni Bisiach e Rino Icardi, Lavinia Orefici giornalista specializzata nella Royal Family ci fa invece volare a Londra tra i fasti dell’incoronazione di Re Carlo III. Solo l’immaginazione del regista Luca Verdone poteva evocare e far incontrare sulla spiaggia di Sabaudia gli spiriti del Conte di Cagliostro e della maga Circe, Elvira De Leone Rebecchini apre invece ai ricordi di una vita le porte della sua casa Sangramore. Maria Corbi inviata del quotidiano La Stampa, affronta il dramma dell’Alzheimer, dalla penna del giornalista Roberto Arditti, ecco Nicola giovane barman della Roma dei potenti, custode di un esplosivo segreto.

La sezione “Al di là di ogni ragionevole dubbio”, dedicata al “noir” ricorda due tra i delitti più mediatici, quello della Contessa Ludovica Filo della Torre, firmato da uno dei nomi più conosciuti della cronaca nera, il giornalista e scrittore Massimo Lugli, e l’altro, divenuto oramai un caso diplomatico, la condanna all’ergastolo per omicidio dell’italiano Chico Forti in America, raccontato con tutte le sue ombre dall’avvocato penalista Vincenzo Rienzi.

l progetto editoriale gode del Patrocinio della Regione Lazio, ed è sostenuto da Enel, Esri Italia, Varigrafica Alto Lazio, Consorzio Mare Pontino e dall’Associazione culturale Venus.