Marco Morandi, l’invito dell’artista per il concerto in piazza del Popolo

LATINA – Tutto pronto questa sera in piazza del Popolo per il concerto di Marco Morandi che sarà in scena con il suo live tour. L’appuntamento fa parte della rassegna di eventi estivi “Latina estate 2023” organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Latina e si svolgerà con la collaborazione della Pro Loco di Latina Centro-Lido. A seguire ci sarà musica ‘70, ‘80 e ‘90 a cura del gruppo Mondo Radio.

L’invito arriva direttamente dall’artista che ha parlato in questa intervista in diretta ieri pomeriggio su Radio Immagine, con Alessio Campanelli