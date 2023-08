Mare, stabilimenti sotto la lente: il Nas di Latina ne sanziona dieci

LATINA – I carabinieri del Nas, di concerto con il Ministero della Salute, sta svolgendo una campagna di controlli in stabilimenti balneari e i villaggi turistici per verificare il rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti a residenti e vacanzieri. Le ispezioni condotte su tutto il territorio nazionale, hanno finora interessato 838 strutture e le relative aree di preparazione e somministrazione degli alimenti, rilevandone 257 irregolari (pari al 31% degli obiettivi ispezionati), contestando 415 sanzioni penali ed amministrative per oltre 290 mila euro.

A LATINA – L’attività di controllo e ispezione svolta dai carabinieri del Nas guidati dal comandante Felice Egidio nelle località turistiche della provincia di Latina ha interessato 40 strutture con le relative aree di preparazione e somministrazione degli alimenti, rilevandone 10 irregolari, per le quali sono state contestate 13 sanzioni amministrative per un valore di oltre 10.000 mila euro e sequestrati 600 kg di alimenti irregolari, destinati alla somministrazione alla clientela, poiché privi di tracciabilità o conservati in modo difforme da quanto previsto dalle procedure di autocontrollo HACCP. E’ stata anche disposta la sospensione di tre depositi di alimenti di cui due non autorizzati, uno per gravi carenze igienico sanitarie.