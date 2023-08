Tajani a Sabaudia: “Congresso di FI a febbraio senza primarie”

SABAUDIA – “Il Congresso di Forza Italia si svolgerà a febbraio”. Lo ha assicurato Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella sua veste di segretario nazionale del partito, ieri sera a Sabaudia ospite di “Mediterranea – La Cività blu”, la rassegna ideata da Micromegas in svolgimento in questi giorni, intervistato da Andrea Pancani, vicedirettore del Tg de La7 e moderatore della rassegna.

“Sabato 12 agosto sono due mesi che è mancato Silvio Berlusconi. A me manca molto la telefonata serale in cui facevamo il punto della situazione e in cui mi dava anche qualche consiglio. Ora dobbiamo costruire una forza politica che sia in grado di trasformare in realtà i suoi sogni, quelli che non è ancora riuscito trasformare in realtà. Dobbiamo avere un partito organizzato, un partito democratico. Lo statuto prevede che il segretario eletto dal consiglio nazionale convochi il congresso, e lo faremo a febbraio. Ma abbiamo anche tanti altri appuntamenti. Il 29 30 settembre e 1 ottobre a Paestum avremo invece la tre giorni di Forza Italia – “Il Berlusconi Day” che inizierà in occasione di quello che era il giorno del suo compleanno. Sarà un modo per ricordarlo, ma un ricordo per guardare al futuro”.

Poi Tajani ha aggiunto: “Primarie? No, si fa congresso e votano i delegati e chi vince fa il segretario. Vorrei un congresso sui contenuti. Correnti? In Forza italia non ci sono mai state correnti, siamo stati abituati sempre ad avere un solo leader. Le correnti hanno ucciso la Dc”.