Torna a Latina “Radici in aria”, il reading per ricordare chi siamo e da dove veniamo

LATINA – Venerdì 25 agosto torna a Latina il reading teatrale con musica e immagini Radici in Aria, ideato e diretto a Emanuela Gasbrarroni. L’appuntamento è per le ore 21 al Parco San Marco di Latina. L’idea di riproporre il reading “per ricordare chi siamo e da dove veniamo” è nata dopo il successo dello scorso anno quando nei giardini del Comune, venne portato in scena per la prima volta.

“Ce lo hanno chiesto in tanti – spiega Emanuela Gasbarroni – e quindi abbiamo deciso di tornare a raccontare le nostre origini e quelle della città di Latina”.

Il testo, che verrà interpretato dalla voce di Elisabetta Femiano, accompagnata dal soprano Annalisa Biancofiore e dalle note della fisarmonica di Cristiano Lui, è un excursus storico, antropologico e filosofico di Latina come terra di passaggio, facendo riferimento ad un tempo lungo, con una riflessione sui nostri giorni e sul futuro.

Il testo, scritto e narrato da Emanuela Gasbarroni, si arricchirà di inserti degli autori di storia locale, tra cui Goethe, Vincenzo Rossetti, Annibale Folchi, Emilio Andreoli.

Le parole saranno accompagnate da immagini e filmati, tra cui foto d’epoca, derivanti dalla collezione di oltre 10 mila immagini, di Mauro Corbi.

L’ingresso costerà 5 euro e i biglietti sono già in vendita presso il Bar Parco San Marco.