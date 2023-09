LATINA – Si terrà anche a Latina la Giornata nazionale del Naso Rosso, 19° edizione, promossa dai volontari che si occupano di “far nascere un sorriso” all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e case di riposo appartenenti all’associazione Vip Italia Vivere positivo aderente alla Federazione nazionale Volontari Clown.

L’appuntamento è per sabato 23 settembre alle 16 alle 20,30 in Piazza del Popolo con intrattenimento, giochi e bans e una pesca a premi per sensibilizzare sull’importanza di mantenere il sorriso anche nei contesti di cura più difficili. In caso di brutto tempo la manifestazione sarà spostata al sabato successivo 30 settembre.

L’iniziativa si svolge in contemporanea in 70 piazze italiane.