A Licia Pastore il Premio Nazionale Minturnae Ornella Valerio

LATINA – Va a Licia Pastore, giornalista di Latina e curatrice della rubrica I nostri Libri su questo sito, il Premio Nazionale “Minturnae Ornella Valerio” sezione Storia Giovani “Ornella Valerio” XLVII edizione 2023. Il riconoscimento – ex aequo con Giulia Zitelli Conti (con il volume Magliana Nuova. Un cantiere politico nella periferia romana (1967-1985) (FrancoAngeli Editore – Milano – 2019) – è arrivato per il saggio “Fernando Bassoli. Primo sindaco di Latina” (Atlantide Editore-Latina – 2022) come ha deciso la giuria composta da Mario Belardinelli (presidente), Paolo Carusi, Michele Graziosetto, Luigi Gulia, Paolo Norcia, Beniamino Russo.

Un libro è stato scritto dopo un attento lavoro di ricerca, e rispolverando letteralmente una a una le delibere del tempo e gli altri documenti conservati negli archivi di Via dei Volsini.

“Sono molto contenta per questo inaspettato e bellissimo riconoscimento. Vorrei cosi ringraziare la casa editrice Atlantide editore di Dario Petti , la famiglia Bassoli, in particolare Carlo e Graziella Bassoli, l’ Archivio di Stato di Latina , l’ex direttrice Marilena Giovannelli e il professore Guido Crainz per le rispettive prefazioni. Inoltre ringrazio tutti coloro che hanno apprezzato la storia di Fernando Bassoli, primo Sindaco della Città di Latina”, commenta Licia Pastore.

Il premio sarà consegnato l’8 ottobre 2023, alle 17, presso il Liceo Scientifico Alberti di Minturno. Nella stessa occasione saranno premiati anche i vincitori del Premio nazionale Minturnae Ornella Valerio sezione Poesia Giovani: Anella Puglia, per il volume “Scatola di bottoni”, (Aletti editore Villanova di Guidonia – Roma), le cui poesie “sono nate sulla spiaggia”… “frutto di ricordi ed emozioni”. e per l’edizione del 2022 (premio non ritirato per Covid), Antonia Giacobbe, per il volume “Fino al cuore dell’ultimo seme. Poesie e immagini, Gangemi Editore, Roma), la cui vicenda esistenziale autobiografica è intessuta delle relazioni tra io e mondo.