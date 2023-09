Covid, il record di casi nel Lazio è in provincia di Latina

LATINA – Latina è la città del Lazio in cui la ripresa delle infezioni da covid si evidenzia in maniera più netta. Ferma restando la difficoltà di rilevare le nuove varianti e la disabitudine dopo il declassamento a virus influenzale a utilizzare il tampone per accertare l’eventuale positività al virus (non ci sono più prescrizioni), gli ultimi dati ufficiali ufficializzano 56 nuovi casi ogni centomila abitanti in provincia di Latina nell’ultima settimana, e il decesso al Goretti di una donna di 70 anni. Il dato di Latina è più elevato di quello che riguarda la Capitale dove l’incidenza è stata di 52 casi ogni 100mila abitanti (il dato nazionale è di 31).

Nel Lazio (dati Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità) nel periodo 31 agosto-6 settembre sono state segnalate complessivamente 2.496 nuove infezioni, in aumento del 36%. Nove in tutto i decessi. A preoccupare è il ritorno in classe degli studenti.

Intanto partirà a breve la campagna vaccinale per l’influenza di stagione per over 60 e fragili. La regione Lazio ha già acquistato 1.325.000 dosi di vaccino antinfluenzale. Anche il richiamo per il vaccino contro il covid è consigliato alle persone con fragilità.