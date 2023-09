E’ “Adorazione” la serie Netflix che si gira a Latina e Sabaudia

LATINA – Ora è ufficiale: le riprese per la nuova serie tv iniziate nei giorni scorsi a Latina e Sabaudia con il supporto della Latina Film Commission sono legate alla provincia di Latina a triplo filo. Non solo le location scelte per i set, ma anche l’ambientazione della storia e la sua autrice sono pontini. La serie in questione, inizialmente top secret, è infatti Adorazione (66thand2nd) ed è tratta dal romanzo omonimo di Alice Urciuolo già sceneggiatrice di SKAM Italia e di Prisma (anche questa girata a Latina). Uscirà su Netflix.

“Sono iniziate le riprese di Adorazione, prossimamente su Netflix, una serie liberamente tratta dal mio romanzo d’esordio e prodotta da Picomedia. Auguro buon lavoro a tutto il cast e a tutta la troupe, non vedo l’ora di vederla!”, ha commentato la scrittrice di Pontinia che ha studiato al Liceo Classico di Latina.

Nel cast di Adorazione ci sono Alice Lupparelli, nei panni di Elena, la protagonista che muore per mano del fidanzato. E poi Noemi Megagnini (Vanessa), Beatrice Puccilli (Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Giulio Brizzi (Giorgio), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Claudia Potenza (Manuela), Barbara Chichiarelli (Chiara), Max Mazzotta (Ricotta), Ilenia Pastorelli (Enza), Mario Sgueglia (Andrea).

Il romanzo Adorazione si era fatto notare dal pubblico: finalista del Premio John Fante Opera Prima 2021 – Libro incluso tra i dodici candidati al Premio Strega 2021 – Candidato al Premio POP – Premio Opera Prima 2021.