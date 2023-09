Fondi piange la scomparsa di Giuliano Montaldo

FONDI – L’Associazione Giuseppe De Santis piange la scomparsa del suo Presidente Onorario Giuliano Montaldo scomparso oggi all’età di 93 anni. Era nato a Genova il 22 febbraio del 1930.

Componente dell’Associazione sin dalla sua costituzione, ha rappresentato con Carlo Lizzani, Ettore Scola, Lino Capolicchio e altre illustri personalità del cinema italiano era – dicono da AssoDeSantis – “un pilastro delle attività associative, sempre prodigo di consigli, spesso partecipando attivamente alle numerose attività promosse dal 1999 ad oggi, tra cui il FONDIfilmFESTIVAL”. UIl ricordo affidato a questa foto scattata a Fondi in un momento conviviale al termine di una delle serate del Festival, con Giordana De Santis, sua moglie Vera Pescarolo, Virginio Palazzo, Gigliola Scola, Marco Grossi, Silvia Scola, Giovanna Chiusano e Gianluca Truglio.

“Giuliano – ricordano dall’Associazione De Santis – è stato uno dei protagonisti più rappresentativi del cinema italiano del dopoguerra, prima come attore, esordendo in “Achtung! Banditi!” (1951) di Carlo Lizzani, poi in qualità di aiuto-regista di Gillo Pontecorvo, dello stesso Lizzani e di Elio Petri, infine come regista firmando importanti film d’impegno civile, tra i quali “Tiro al piccione” (1961), “Sacco e Vanzetti” (1971) “Giordano Bruno (1973), “L’Agnese va a morire” (1976) e tanti altri che si sono impressi nella memoria degli spettatori.

È stato anche un innovatore in TV: con “Marco Polo” (1982-83), uno dei grandi sceneggiati di rilievo mondiale, e con “L’Arlecchino” (1982) realizzato con Vittorio Storaro, primo esperimento di televisione in HD, che ha aperto la strada al cinema digitale.

Ci mancherà tantissimo”.

(in home page la foto tratta dal profilo Wikipedia)