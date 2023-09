Istituito a Latina il tavolo tecnico permanente per il centro storico

LATINA – E’ stato istituito oggi, presso l’assessorato all’Urbanistica, il tavolo tecnico permanente per il centro storico di Latina, composto dagli assessorati e dai servizi di Pianificazione, Trasporti, Ambiente e Attività produttive.

La prima riunione, coordinata dall’assessore Annalisa Muzio, è servita a calendarizzare i prossimi incontri che serviranno ad affrontare il tema della pianificazione del centro storico all’interno della Circonvallazione. Presente anche la consulta degli ordini professionali tecnici che sta fornendo attività consultiva all’assessorato Pianificazione urbanistica.

“Ogni ufficio – ha spiegato l’assessore Muzio – provvederà per le proprie competenze a fornire al servizio Pianificazione le proposte utili alla creazione di un progetto complessivo che riguardi non soltanto piazza del Popolo ma tutta l’area che si sviluppa all’interno della cosiddetta zona rossa. Parliamo di soluzioni per i parcheggi, per la viabilità, per la cura del verde e per la valorizzazione del centro storico. E’ un modello di lavoro che si suddivide tra i vari assessorati e che ci consentirà di fornire risposte competenti, concrete e realizzabili per la nostra città. La prossima riunione tecnica avrà luogo a metà ottobre”.