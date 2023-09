Latina, alla De Amicis ritorno a scuola con una giornata di laboratori per grandi e piccoli

LATINA – Prosegue e si arricchisce la collaborazione tra il progetto “Mediazione Sociale – Recupero Urbano Integrato” e la scuola primaria “E. De Amicis” in via Col di Lana, dell’I.C. “Giovanni Cena” di Latina. Mercoledì 13 settembre, in occasione del primo giorno di scuola, il progetto in sinergia con le insegnanti della scuola, ha organizzato una mattinata con laboratori e momenti di confronto rivolti ai giovani alunni e alle loro famiglie. Un appuntamento che si inserisce all’interno di un rapporto già avviato con successo nel corso dello scorso anno scolastico attraverso diverse attività sociali, culturali e di riqualificazione rivolte agli studenti, ai genitori e agli altri abitanti del quartiere Nicolosi: il doposcuola, i corsi di italiano per stranieri, l’organizzazione degli open day, lo sportello di Mediazione sociale, spazio di accoglienza, ascolto e orientamento. L’evento del 13 settembre sarà un momento di incontro e confronto tra genitori, bambini, insegnanti e professionisti che operano per l’inclusione scolastica e sociale. Contribuiranno attivamente alla realizzazione della festa AIFO, il Coordinamento Vialibera, l’Urban Center e le associazioni della Casa di quartiere di via Milazzo.

Il PROGRAMMA – La mattinata si aprirà alle ore 8:30 con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica dell’Istituto Cena, la prof.ssa Annarita Mattarolo, seguirà l’appello delle classi prime e la sostituzione della bandiera italiana.

Durante la mattinata si alterneranno i laboratori dedicati ad adulti e bambini che avranno come filo conduttore la cura del verde e la sensibilizzazione ambientale attraverso momenti informativi e ludico-educativi. Nello specifico per gli adulti si svolgerà il laboratorio “Amico Albero” a cura di Bruno Fontanarosa; e per i bambini a cura di Emanuele Di Russo, Oriana Ciaccio, Paulina Slebodzinska e Valentina Tora. E’ prevista anche una sana merenda nel giardino della scuola. Chiuderà la giornata, il laboratorio di educazione ambientale a cura degli Ispettori Ambientali di ABC, azienda speciale del Comune di Latina. Ai laboratori parteciperanno anche i bambini del terzo anno della scuola dell’infanzia di via Pasubio, mentre per i più piccoli – primo e secondo anno – si svolgerà un laboratorio a cura della compagnia teatrale “Botteghe Invisibili” di Latina.

La finalità di Mediazione Sociale, progetto promosso dal Comune di Latina, Assessorato ai Lavori Pubblici, finanziato dalla Presidenza del Consilio dei Ministri e gestito dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio, è infatti quella di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, di rafforzare in loro la capacità di lavorare insieme e aumentare il senso di appartenenza alla comunità.