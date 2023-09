Latina batte Potenza 2-1, Di Donato: “Squadra compatta che non ha paura di nessuno”

LATINA – Il Latina ha acceso il Francioni con un buon gioco soprattutto nel primo tempo e la seconda vittoria consecutiva dall’inizio del campionato di serie C: 2-1 contro il Potenza. Soddisfatto mister Daniele Di Donato che ha parlato di una squadra equilibrata, compatta e che non ha paura di affrontare nessun avversario. Sottolineata in conferenza stampa la generosità di Mastroianni e Del Sole, autocritica su alcune scelte sbagliate, ma l’allenatore vede positivo: “Oggi c’è solo da fare i complimenti ai ragazzi che non hanno voluto soccombere nonostante le difficoltà”, ha detto il tecnico. La partita al Francioni di fronte a 2250 spettatori nerazzurri e 186 fedelissimi del Potenza.

IL TABELLINO – Latina Calcio 1932 2 – 1 Potenza Calcio

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Ercolano, di Livio, Cittadino (78’ Biagi), Mastroianni (69’ Fabrizi), Riccardi, Fella (78’ Jallow), Marino, Del Sole (56’ Paganini), Rocchi, Cortinovis (56’ Di Renzo). A disposizione: Bertini, Perseu, De Santis, Serbouti, Gallo, Crecco, Polletta. Allenatore: Di Donato.

Potenza Calcio (3-5-2): Gasparini, Gyamfi, Caturano (72’ Rossetti), Di Grazia (60’ Gagliano), Prezioso (82’ Porcino), Sbraga, Laaribi, Verrengia, Saporiti (72’ Schiattarella), Volpe (82’ Steffè), Hadziosmanovic. A disposizione: Alastra, Maddaloni, Armini, Mata, Hristov, Gagliardi, Candellori. Allenatore: Colombo.

Arbitro dell’incontro: Domenico Castellone di Napoli.

Assistenti: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Davide Fedele di Lecce.

Quarto Ufficiale: Marco Di Loreto di Terni.

Marcatori: 32’ Del Sole (L), 42’ Di Grazia (P), 86’ Fabrizi (L)

Ammoniti: 21’ Verrengia (P), 48’ Cortinovis (L), 74’ Rocchi (L)

Recuperi: 2’ pt. 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 0 Potenza Calcio 0

Note: Spettatori totali 2250 compresi 398 abbonati e 186 ospiti