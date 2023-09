Latina, dopo l’addio delle suore resta attiva la scuola dell’Infanzia San Marco

LATINA – Dopo l’addio delle suore di Maria Ausiliatrice, richiamate ad altro servizio dall’Ispettoria Romana delle FMA, la scuola comunale paritaria dell’infanzia San Marco resta attiva. Lo ha ufficializzato oggi l’assessora al ramo Francesca Tesone in occasione della seduta della commissione competente: “Da quest’anno, come anticipato, non ci saranno le religiose che hanno lasciato il plesso per motivi non legati all’amministrazione comunale. La scuola resterà comunque attiva e con un’ottima offerta formativa – spiega – Sono terminati i lavori di pavimentazione nelle aule e, finalmente, i bambini potranno tornare a mangiare alla mensa e non più a rotazione. Resta una parte della scuola interdetta per altri lavori, che stiamo programmando”.

LE GARE – La seduta della Commissione Istruzione presieduta dal consigliere Giuseppe Coriddi è stata anche l’occasione per fare il punto sulla situazione delle scuole dell’infanzia e degli asili nido. Insieme al dirigente del servizio Pubblica istruzione Marco Turriziani è stata data notizia dell’aggiudicazione del servizio di gestione degli asili nido comunali e dell’affidamento del servizio di supporto alle attività didattiche e ausiliarie per gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali paritarie. “Entrambe le gare – ha spiegato l’assessora Tesone – sono state vinte dalla cooperativa Gialla, rispettivamente per 4,2 milioni e per 2,5 milioni relativamente al triennio 2023/2026”.

IL NUOVO NIDO – Tra le novità anche il nuovo asilo comunale di Via Bachelet che si aggiunge ai nido di via Budapest, via Aniene e via Gran Sasso d’Italia con i posti passati a 56. “Un passo importante per venire incontro alle esigenze delle famiglie e garantire un migliore accesso ai servizi di assistenza all’infanzia nella comunità”, ha dichiarato Tesone. Quanto alla loro operatività da mercoledì 13 settembre si partirà con l’inserimento dei bambini. Confermata la mensa biologica, introdotta dall’Amministrazione Coletta: “Continueremo a vigilare su tutte le scuole – assicura l’assessora – soprattutto in merito al cibo biologico perché riteniamo che una corretta alimentazione costituisca, insieme alle attività pedagogiche, un ingrediente importante nella crescita del bambino”.

IMPARARE LA LIS – Durante la riunione della stessa ieri (lunedi 11 settembre) è stata affrontata la questione della comunicazione per le persone sorde che debbono interfacciarsi con il Comune e i suoi dipendenti. ha relazionato il presidente dell’Ens ENS – Sezione Provinciale Sordi di Latina, Biagio Meschino con una delegazione per esporre le criticità quotidiane che vivono le persone sorde. Presenti la dirigente Pacifico responsabile della formazione di dipendenti che si è impegnata a valutare l’inserimento nel piano formativo nel prossimo biennio della lingua dei segni ai dipendenti comunali, mentre dal lato della digitalizzazione e intelligenza artificiale l’assessora Tesone si è resa disponibile alla valutazione di progetti che possano aiutare la comunicazione dei non udenti che si interfacciano con l’amministrazione. “Unanime l’impegno di tutta la commissione che si indirizzerà ad essere da monito e da esempio a tutti gli Enti e organismi territoriali per far si che tutti i servizi vengano dotati di personale capace di parlare la lingua dei segni ed inoltre partirà una sensibilizzazione della divulgazione della lingua LIS nelle scuole con una bella manifestazione che sarà organizzata a Natale”, ha annunciato il presidente Coriddi.