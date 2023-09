Latina, rientro in classe già l’8 settembre per gli alunni dell’Ic Frezzotti-Corradini

LATINA – Entreranno in classe già da questa settimana i primi studenti pontini. Nell’ambito dell’autonomia scolastica infatti, con una settimana di anticipo sulla data canonica fissata dal calendario scolastico regionale del Lazio, che è il 15 settembre, l’ IC Frezzotti-Corradini di Latina aprirà le porte ai suoi studenti della primaria e della secondaria di primo grado, venerdì’ 8 settembre. Una giornata per ritrovarsi, raccontarsi, riabituarsi ai banchi e per trovarsi pronti alla prima vera, lunga, settimana di lezioni che comincerà lunedì 11, e la prospettiva di qualche riposo in più durante l’anno. E se l’istituto comprensivo di Via Amaseno, retto dalla dirigente Roberta Venditti che festeggia il suo decimo anno alla guida della scuola, ha anticipato al massimo, i colleghi della Aldo Manuzio di Latina Scalo hanno preso la decisione opposta di cominciare l’ultimo giorno utile, esattamente venerdì 15 settembre.

Tutti gli altri istituti, comprensivi e superiori, hanno invece programmato il rientro in classe tra lunedì 11 settembre (come l’Ic Volta e il liceo Majorana di Latina), il 12 (così per esempio lo scientifico Grassi, il Marconi e il Galilei Sani), e giovedì 14, come deciso dal Liceo classico Alighieri di Latina.

Saranno in tutto quasi 700mila gli studenti del Lazio a tornare fra i banchi nell’arco dei prossimi giorni e sul fronte della cattedre resta qualche preoccupazione: «Le province, ad esclusione di Roma, hanno già coperto tutti i posti disponibili con un primo turno dell’algoritmo . ha dichiarato la neo dg dell’Ufficio scolastico del Lazio Anna Paola Sabatini -, ci sono certamente da segnalare diverse rinunce che però copriremo con una seconda tornata già a metà di questa settimana».