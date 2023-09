Latina, si insedia il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Christian Angelillo

LATINA – Arriva dal Reparto Operativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Napoli, che ha guidato per quattro anni, il colonnello Christian Angellillo, 46 anni, originario di Gioia del Colle in provincia di Bari, da oggi alla guida del Comando provinciale dei carabinieri di Latina dove incrocia nuovamente la strada di alcuni ufficiali: il tenente colonnello Meola comandante del Reparto Operativo e il tenente colonnello Silvio De Luca, Capo ufficio del Comando provinciale di Latina. Militare fin dalle scuole alla Nunziatella di Napoli, ha alle spalle una importante esperienza di investigazioni sui clan criminali campani e anche siciliani.

“Sono consapevole di trovarmi in un territorio impegnativo – ha detto al suo arrivo salutando i rappresentanti del mondo dell’informazione e rivolgendo un saluto a tutti i cittadini della provincia di Latina – . Conosco l’origine dei clan e delle proiezioni che voi qui cogliete, ora cambio prospettiva, spero di poter dare un contributo”.

Uno sguardo aperto quello del colonnello Angellillo, che in questi primi giorni a Latina ha già incontrato il prefetto di Latina Maurizio Falco e le altre istituzioni del territorio, e che guarda con attenzione anche ai social come strumento di conoscenza del territorio: ” Il mio impegno – ha detto – è quello di fronteggiare nuove minacce. E’ inutile nasconderci che oggi la dimensione virtuale assume un’importanza fondamentale per l’interpretazione del territorio e l’Arma dei carabinieri che si caratterizza per la sua capillarità per la presenza dei comandi di stazione che sono distribuiti più o meno in ogni comune della provincia, insieme con la capacità di interpretare il mondo virtuale può offrire a tutti una dimensione unitaria della verità di quello che la gente vive e di come vive”.

Gentilezza e professionalità il suo messaggio: “Invito i cittadini – conclude – a rivolgersi all’Arma dei carabinieri dove troverete qualcuno in grado di offrirvi una risposta e anche un conforto“.