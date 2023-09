L’omaggio del Potenza Calcio al Latina: un messaggio e una pianta negli spogliatoi

LATINA – Un omaggio davvero insolito, che rallegra la città di Latina oltre che il Latina Calcio 1932. Al termine della partita di domenica, peraltro vinta dai nerazzurri contro il Potenza, la società lucana ha lasciato negli spogliatoi un messaggio e una piantina come segno di ringraziamento per l’accoglienza. “Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per poche ore ma lo abbiamo vissuto come casa nostra e ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato, pulito ed accogliente. Nel ringraziarvi lasciamo in dono una pianta certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto”.

Un gesto ammirevole, che ha sorpreso piacevolmente la società pontina e restituisce speranza nella possibilità che il fair play torni ad abitare il calcio a tutti i livelli. “Il Latina calcio 1932 ringrazia dal profondo del proprio cuore la società per l’eccellente comportamento nelle strutture del Francioni e per il bellissimo omaggio che abbiamo trovato negli spogliatoi al termine dell’incontro di ieri sera – si legge in un post – Un gesto che accresce il Fair Play necessario allo sport che amiamo e pratichiamo. Grazie”.