Mario Tozzi a Libri sulla Cresta dell’Onda con il suo “Perché il clima sta cambiando?”

FORMIA – Perché il clima sta cambiando? Alla domanda risponderà sabato sera il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi protagonista dell’ultimo incontro di Libri sulla Cresta dell’Onda. Dopo aver ospitato in questa XXX edizione gli emozionanti incontri con gli scrittori Melania Mazzucco , Maurizio de Giovanni, l’astrofisica Ersilia Vaudo, il giornalista Giorgio Zanchini e il filosofo Umberto Galimberti, gli ideatori e organizzatori della rassegna, Enza e Riccardo Campino, hanno invitato per la prima volta a Libri sulla Cresta dell’Onda, Mario Tozzi che sarà a Formia, sabato 16 settembre alle ore 21.15, dove incontrerà il pubblico nel Porticciolo Caposele.

Il suo ultimo libro (edito da Einaudi), che sarà al centro del dibattito, si pone l’obiettivo di rispondere ad una serie di interrogativi: Perché il clima cambia? È vero che siamo entrati nell’età del fuoco a causa del cambiamento climatico? Si può fare qualcosa contro i mutamenti in atto? E tenta di rispondere alla domanda delle domande: di chi è la colpa? Forse del Sole? O degli elementi naturali? O magari dell’uomo?

Previsto il bus navetta dal Molo Vespucci a partire dalle ore 20,00. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’incontro in caso di pioggia si terrà all’interno della Chiesa della Chiesa di San Giovanni

Info : Tuttilibri Formia 0771.324159. Facebook: Libri Sulla Cresta Dell’Onda. www.librisco.it

Libri sulla cresta dell’onda è una manifestazione letteraria del Golfo di Gaeta organizzata dall’Associazione Culturale Tuttilibri di Formia in collaborazione con un pool di patner pubblici tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, la Provincia di Latina, capofila per il proprio territorio della candidatura a sito UNESCO della Via Appia Regina Viarum, i Comuni di Minturno, Formia, Gaeta , e l’Arcidiocesi di Gaeta nonché sostenuta da partner privati che ne condividono le finalità come Mondadori Bookstore, Banca Popolare del Cassinate e 4 GRAPH.

Gli altri incontri si sono svolti al teatro romano di Minturno , sul sagrato della Chiesa dell’Annunziata a Gaeta, al Monastero San Magno a Fondi.