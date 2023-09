Morte Napolitano, fu a Ventotene la sua prima visita ufficiale dopo l’elezione a Presidente della Repubblica

VENTOTENE – Anche a Ventotene si ricorda in queste ore Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica emerito scomparso all’età di 98 anni. Lo fa per tutti Mario Leone, direttore dell’Istituto Altiero Spinelli reduce dalla 42° edizione del Seminario Nazionale di Ventotene che si è tenuto sull’isola pontina i primi di settembre. Leone ricorda che “la prima uscita da neo presidente è stata il 21 maggio del 2006”, quando “Napolitano è a Ventotene in occasione del Convegno per il XX Anniversario della scomparsa di Altiero Spinelli”, l’autore del Manifesto di Ventotene che riposa nel cimitero dell’isola pontina.

I momenti di quella visita sono così scanditi: alle 9.50 – racconta Leone – l’elicottero presidenziale atterra all’elisuperfice di Ventotene. Sono ad accogliere, in forma strettamente privata, il Sindaco di Ventotene, Giuseppe Assenso, e il Prefetto di Latina, Alfonso Pironti. Il Presidente della Repubblica, unitamente alla Signora Napolitano, si trasferisce in auto a Piazza Castello. Una decina di minuti dopo è accolto dai Ministri dell’Interno, Giuliano Amato, dell’Economia e delle Finanze, Tommaso Padoa Schioppa, e per le Politiche europee e commercio internazionale, Emma Bonino, i Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale del Lazio, Piero Marrazzo e Massimo Pineschi, l’On. Valdo Spini ed il Presidente della Provincia di Latina, Armando Cusani. Il Presidente della Repubblica prende posto nella poltrona a lui riservata in tribuna e interviene a concludere. Alle 11.45 Napolitano giunge al Cimitero. Il Capo dello Stato depone una corona di fiori, portata a spalla da Corazzieri, sulla tomba di Altiero Spinelli. Con lui Barbara Spinelli, prima figlia di Altiero e Ursula Hirschmann, e Renata Colorni, figlia di Ursula ed Eugenio. L’anno seguente Napolitano pubblica per il Mulino il volume Altiero Spinelli e l’Europa”.

“L’omaggio al Presidente emerito – conclude Leone – voglio farlo ricordando proprio questo momento. Un tributo quello di Napolitano che ne ha narrato lo spessore morale e valoriale senza dubbio; riconoscere nell’uomo Spinelli e nell’idea di progresso e integrazione di Spinelli nel Manifesto di Ventotene come primo atto presidenziale restituisce il senso profondo del legame con l’Europa e le Istituzioni”.