Operazione dei carabinieri, carico d’armi da guerra intercettato a Terracina

TERRACINA – (in aggiornamento) Aveva a bordo di una utilitaria numerose armi da fuoco da guerra con matricola abrasa. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Terracina nella notte durante un controllo in una zona della movida. I militari insospettiti da una Fiat 500 che aveva la targa clonata, l’hanno fermata procedendo alla perquisizione del veicolo. Il materiale a bordo è stato sequestrato e sarà inviato agli esperti di balistica dell’Arma, per il conducente del veicolo è scattato l’arresto.

L’operazione è stata coordinata dal maggiore Sergio Lo Iacono che dirige la Compagnia di Terracina nell’ambito dei controlli disposti dal colonnello Christian Angiolillo, comandante provinciale dei carabinieri di Latina.