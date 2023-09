Presentata a Latina la nuova Toyota C-HR

LATINA – Grande successo e partecipazione di pubblico la settimana scorsa a Latina, presso il nuovo show room del concessionario Toyota Twin Cam di Latina, per la presentazione in anteprima nazionale del nuovo Toyota C-HR. Dopo il grande successo del primo modello, molto apprezzato dal mercato a partire dal lancio del 2016, è dunque pronto al debutto il nuovo modello completamente rivisitato.

Grande cura nei dettagli, a partire dalla carrozzeria che presenta nuove linee nette e definite che si fondono con le intense geometrie del suo design per dar vita a un’estetica fluida e dinamica. Le maniglie diventano a scomparsa, il lunotto che si sdoppia sui lati, più in basso una fascia luminosa orizzontale a tutta larghezza, con la scritta luminosa del modello al centro, ben in evidenza. Attenzione anche al bagagliaio che si apre e si chiude autonomamente, semplicemente premendo un comodo pulsante.

Novità anche per le motorizzazioni che, oltre ai 1.8L e 2.0L benzina Full Hybrid introducono anche Plug-in Hybrid 2.0L con un’autonomia in elettrico fino a 66 km. Esperienza di guida personalizzata, intuitiva e ricca di funzionalità, grazie all’integrazione wireless con Android Auto e Apple CarPlay, all’illuminazione ambiente reattiva e al sistema audio surround immersivo. Il nuovo Toyota C-HR pone l’accento anche sulla sostenibilità, con un incremento dell’utilizzo di materiali riciclati e privi di componenti animali, oltre a una riduzione delle emissioni di carbonio mediante il risparmio di peso e nuovi processi produttivi.