Reddito di cittadinanza, la Guardia di Finanza scopre 4 furbetti nel sud pontino

SUD PONTINO – La Guardia di Finanza di Formia ha denunciato 4 persone residenti nei comuni di Formia, Santi Cosma e Damiano e Gaeta, percettori del reddito di cittadinanza, ottenuto però omettendo di comunicare informazioni rilevanti che ne avrebbero impedito il conseguimento o comportato l’erogazione di un importo inferiore rispetto a quello effettivamente percepito. Le indagini sono partite dagli approfondimenti investigativi sulle condizioni patrimoniali e di vita dei soggetti, residenti nei comuni del sud-pontino. In particolare uno dei quattro soggetti, aveva richiesto l’ammissione alla prestazione sociale omettendo informazioni rilevanti sullo svolgimento di attività lavorativa. Gli ulteriori approfondimenti hanno permesso di accertare come il soggetto, con lo stesso metodo, stesse usufruendo indebitamente anche dei buoni spesa indetti dal comune di Formia. Per altri due soggetti controllati, entrambi residenti nel comune di Santi Cosma e Damiano, l’indagine è partita dalla verifica della sussistenza del requisito di residenza, che era inferiore ai 10 anni stabiliti. In relazione al quarto soggetto, le Fiamme Gialle hanno scoperto che il richiedente aveva omesso informazioni sul mutamento della residenza e la composizione del nucleo familiare, che di fatto avrebbero determinato una significativa variazione reddituale e patrimoniale.