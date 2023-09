Spazzatura ovunque, inascoltato l’appello del Comune di Latina

LATINA – A giudicare da questa foto scattata in via Magenta (sotto la Casa dello Studente) non è andato a segno evidentemente l’appello rivolto ai cittadini dal Comune di Latina, né lo stesso lanciato dall’azienda Abc, ovvero: non conferire per qualche giorno i rifiuti indifferenziati (quello che dovrebbe essere il secco residuo) dal momento che non può essere ritirato e resterà sui marciapiedi generando altra emergenza (anche sanitaria). L’incendio che ha colpito domenica scorsa la Rida Ambiente di Aprilia che gestisce questa frazione di nostri rifiuti, ha infatti messo in crisi anche la raccolta nel capoluogo, vista l’impossibilità di conferire all’impianto per il successivo trattamento.

Così, come se la città non fosse cosa propria, i cittadini continuano a disfarsi dei rifiuti. L’immagine è quella che si può vedere in questa foto, ma anche in Viale Petrarca, o in Via Verdi, o in Piazza del Quadrato: un mare di rifiuti e un fiorire di topi.