Successo a Sonnino per la Giornata nazionale del veicolo d’epoca

SONNINO – Domenica scorsa, 24 settembre, si è svolta la Giornata nazionale del veicolo d’epoca promossa dall’Asi (Automotoclub Storico Italiano). L’appuntamento, come ogni anno, coinvolge i club Asi e gli appassionati per celebrare il motorismo storico con eventi culturali, sociali e di intrattenimento in tutte le città italiane. Anche a Sonnino con il Comune, il Circolo Pontino della Manovella in collaborazione con il Bianchina Club delegazioni Lazio Abruzzo e Molise hanno allestito un’esposizione in piazza Garibaldi dalle 9 sino alle 16. Tra le auto presenti varie Bianchine oltre a diverse moto storiche dal 1940 in poi ,ed altre importanti auto di marche autobilistiche italiane.

L’occasione creata a Sonnino ha permesso di dare vita ad un incontro fra i possessori di veicoli storici destinato ad accogliere simpatizzanti e neo appassionati. Proprio questo era lo spirito dell’iniziativa promossa a livello nazionale che ha saputo trovare la giusta dimensione a livello locale. Infatti si e riusciti a concedere all’opinione pubblica uno spaccato del favoloso mondo dei veicoli d’epoca. Grazie al supporto logistico dell’Amministrazione Comunale e la bellissima giornata, ha permesso ai partecipanti di beneficiare dell’ospitalità e visitare il Museo Terre di Confine accompagnati dal Direttore.