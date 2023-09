Tiziano Ferro e Victor si separano. Il cantante annulla il viaggio in Italia per stare vicino ai suoi figli

LATINA – Tiziano Ferro e il marito Victor Allen si separano. E’ lo stesso cantautore di Latina a dare l’annuncio sui suoi profili social pochi minuti fa, indirizzando ai suoi follower una lettera sofferta in cui parla di un “divorzio doloroso e di un momento particolarmente delicato per la sua famiglia”.

“Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor”, ha scritto. Il cantante di Latina ha sposato l’americano nel 2019 e insieme sono diventati genitori di due gemelli.

Nella lunga lettera pubblicata in tre lingue Tiziano Ferro annuncia al mondo la sua separazione e l’impossibilità, al momento, di tornare in Italia: “Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché mi fido di voi”, spiega. “Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio”, scrive senza girare troppo intorno alla questione.

Per questo motivo il cantante si trova costretto a disdire il viaggio in Italia e i conseguenti impegno presi nel nostro Paese relativi all’uscita del suo primo romanzo. “È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”, spiega. “In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia”, continua in cantante scusandosi con i suoi fan.