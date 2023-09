Tripodi (Lega): “Dal 2024 Regione deve restituire 9,3 miliardi di euro”

LAZIO – ”Grazie al capolavoro contabile dell’amministrazione Zingaretti per il 2022, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dovrà tagliare la spesa e coprire altri 170 milioni di euro, dopo i 218 milioni di euro stanziati per coprire il disavanzo sanitario dello scorso anno e oltre 510 milioni di euro per ripianare i debiti 2021 di sette aziende ospedaliere nei primi mesi di insediamento.

Così il debito complessivo della Regione Lazio supera i 28 miliardi di euro.

Non è finita qui. Dal 2024 la Regione Lazio dovrà restituire il mutuo stipulato dalla giunta Zingaretti nel 2013, pari a 9,3 miliardi di euro, con lo Stato. Dovrà sborsare 325 milioni di euro per i prossimi 30 anni. Un quadro allarmante, quello certificato dalla Corte dei Conti, che conferma le nostre battaglie e le nostre denunce dell’ultima legislatura di Zingaretti e del Pd”.

Lo afferma il consigliere regionale del Lazio della Lega Angelo Tripodi, vicepresidente della commissione Sanità e membro della commissione Bilancio, che aggiunge: ”Sosterremo l’azione del presidente Rocca per risanare la Regione Lazio e ricostruire la sanità del territorio, mettendo in soffitta i bluff di Zingaretti, a partire dalla fine del commissariamento della sanità. Visto lo stato dei conti e del sistema sanitario regionale’.